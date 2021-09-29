Ян считает, что Стерлинга должны лишить титула UFC

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян считает, что Алджамейна Стерлинга должны лишить титула.

Соперником Яна должен был стать обладатель титула в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. В итоге россиянин 30 октября будет драться с американцем Кори Сэндхагеном за временный пояс.

"Сэндхаген - достойный претендент на титул, он опасный, жесткий боец и показал отличный бой против Диллашоу, - сказал Ян, слова которого ТАСС предоставил клуб "Архангел Михаил". - Да, бой он проиграл по делу, но Ти Джей восстанавливается после операции, поэтому шанс дали Кори. Честно говоря, я недоволен тем, что титул чемпиона будет временный, но это политика UFC, и туда я не лезу. Я рад тому, что могу выйти и сделать свою работу, очень много людей ждут мой поединок".

"О Стерлинге больше не думаю, он трус. Сначала побью Сэндхагена, а что будет дальше, мы узнаем после", - добавил боец.