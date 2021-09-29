Витория: футболист "Спартака" Ларссон не готов к игре с "Наполи" в Лиге Европы

ТАСС, 29 сентября. Шведский нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским "Наполи". Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

Матч между "Спартаком" и "Наполи" пройдет 30 сентября в Неаполе и начнется в 19:45 мск.

"Действительно, у нас есть трудности с игроками, - сказал Витория. - Ларссон пока не готов, может быть, к следующей игре, после паузы на сборные. Это же касается и [Николая] Рассказова, [Ильи] Кутепова, [Йорррита] Хендрикса, [Романа] Зобнина. Мы используем разные возможности, чтобы справиться с этой проблемой, у нас достаточно большая команда, мы используем разных игроков. Не жалуемся, готовимся от игры к игре, мы всегда бьемся до конца, это наша цель, задача, то же самое мы должны сделать завтра".

"Спартак" и "Наполи" выступают в группе C вместе с польской "Легией" и английским "Лестером". В матчах первого тура "Спартак" на своем поле проиграл "Легии" со счетом 0:1, "Наполи" на выезде сыграл вничью с "Лестером" (2:2).