Стали известны сроки проведения Кубка Стэнли

ТАСС, 29 сентября. Плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 стартует 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Седьмой матч финальной серии, если до него дойдет, состоится 30 июня.

Регулярный чемпионат пройдет с 12 октября по 29 апреля с перерывом на Олимпийские игры с 5 по 22 февраля. Чемпионат мира 2022 года пройдет с 13 по 29 мая.

21 марта закроется трансферное окно. Драфт НХЛ состоится 7-8 июля. 13 июля клубы получат право заключать соглашения со свободными агентами.

Победителем последних двух сезонов НХЛ является "Тампа".