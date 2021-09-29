Судейство боя российского боксера Никитина на Олимпиаде 2016 года вызвало подозрения

ТАСС, 29 сентября. Рабочая группа Ричарда Макларена при перепроверке поединков боксерского турнира на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выявила признаки нечестного судейства. Об этом сообщает газета The Guardian.

Под подозрение попали от семи до десяти боев, в числе которых четвертьфинальный поединок в весовой категории до 56 кг между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Россиянин одержал победу раздельным решением судей и впоследствии завоевал бронзовую медаль.

Ожидается, что в четверг Макларен выступит на пресс-конференции по итогам первой части расследования коррупции и нечестного судейства на Олимпийских играх 2016 года.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA). В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.