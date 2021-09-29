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Бокс

Судейство боя российского боксера Никитина на Олимпиаде 2016 года вызвало подозрения

Комиссия Ричарда Макларена перепроверила поединки Игр 2016 года

ТАСС, 29 сентября. Рабочая группа Ричарда Макларена при перепроверке поединков боксерского турнира на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выявила признаки нечестного судейства. Об этом сообщает газета The Guardian.

Под подозрение попали от семи до десяти боев, в числе которых четвертьфинальный поединок в весовой категории до 56 кг между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Россиянин одержал победу раздельным решением судей и впоследствии завоевал бронзовую медаль.

Ожидается, что в четверг Макларен выступит на пресс-конференции по итогам первой части расследования коррупции и нечестного судейства на Олимпийских играх 2016 года.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA). В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

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