"Ростов-Дон" седьмой раз подряд выиграл Суперкубок России по гандболу среди женщин

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Ростов-Дон" со счетом 25:23 обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России по гандболу среди женских команд. Встреча прошла в Москве.

"Ростов-Дон" в сезоне-2020/21 выиграл Кубок России. ЦСКА в прошлом сезоне стал чемпионом страны. Оба клуба представляют Россию в гандбольной Лиге чемпионов.

Суперкубок России по гандболу среди женских команд проводится с 2014 года, "Ростов-Дон" не завоевал трофей только в 2014 году. Первый титул достался звенигородской "Звезде". В прошлом году "Ростов-Дон" и ЦСКА также встречались в матче за Суперкубок, игра закончилась со счетом 27:20 в пользу ростовских гандболисток.