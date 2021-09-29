"Барселона" во второй раз подряд крупно проиграла в Лиге чемпионов

ТАСС, 29 сентября. Испанская "Барселона" в гостях проиграла португальской "Бенфике" со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

В составе победителей голы забили Дарвин Нуньес (3-я минута, 79, с пенальти) и Рафа Силва (69). На 87-й минуте за две желтые карточки был удален защитник "Барселоны" Эрик Гарсия.

"Барселона" в первом матче крупно проиграла дома германской "Баварии" (0:3). После двух туров каталонцы занимают последнее, четвертое место в таблице группы Е, не набрав очков. Лидирует в таблице "Бавария", обыгравшая в среду украинское "Динамо" со счетом 5:0 (6 очков). "Бенфика" идет второй (4), киевляне - третьими (1).

Последний раз "Барселона" терпела два поражения на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2004/05. Тогда каталонцы заняли второе место в группе, набрав 10 очков, команда уступила итальянскому "Милану" (0:1) и украинскому "Шахтеру" (0:2). "Барселона" начала еврокубковый сезон с двух поражений впервые с сезона-1972/73, тогда она дважды уступила португальскому "Порту" (1:3, 0:1) в Кубке УЕФА.

В следующем туре "Барселона" 20 октября примет "Динамо", "Бенфика" в тот же день сыграет дома с "Баварией".