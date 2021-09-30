Стартует новый сезон баскетбольной Евролиги с участием трех российских клубов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги стартует 30 сентября. Из российских команд в турнире примут участие московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС.

В прошлом сезоне от Единой лиги ВТБ в главном баскетбольном еврокубке играли три команды. По словам президента турнира Сергея Кущенко, это становится традицией. "И в этом сезоне будем мечтать о попадании всех трех команд в плей-офф Евролиги", - сказал Кущенко.

Регулярный чемпионат традиционно пройдет в два круга. По его итогам в плей-офф выйдут восемь лучших клубов. На предварительном этапе, который завершится 8 апреля, клубы проведут по 34 матча. Победителем прошлого сезона стал турецкий "Анадолу Эфес", которому ЦСКА уступил в полуфинале. Армейцы вновь среди фаворитов стартующего сезона, после победы команды Димитриса Итудиса в Суперкубке Единой лиги ВТБ почетный президент организации Сергей Иванов признался журналистам, что армейцы в этот раз должны играть в финале Евролиги.

ЦСКА хорошо укрепился и совершил главное подписание этого лета в европейском баскетболе: в клуб вернулся лучший снайпер Евролиги Алексей Швед, в последние годы выступавший за "Химки". "Впервые за долгое время ЦСКА подходит к сезону Евролиги в хорошем состоянии по игре и подготовке", - отметил Кущенко.

В первом матче сезона в четверг ЦСКА сыграет в гостях с "Миланом", который возглавляет бывший наставник армейцев Этторе Мессина, а в составе итальянской команды играют Серхио Родригес и бывший капитан красно-синих Кайл Хайнс.

УНИКС против "Зенита" в первом туре

В Казани в первом туре сыграют УНИКС и "Зенит". Команды впервые сыграют друг против друга в Евролиге. Оба клуба сильно обновили составы в межсезонье и настроены на предстоящий европейский сезон оптимистично. В Казань приехали бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) О Джей Мэйо, Марио Хезонья, капитан сборной России Андрей Воронцевич. "Зенит" пополнил состав Джорданом Микки, Шабазом Напьером, который получил травму в Суперкубке, Джорданом Лойдом.

"УНИКС провел уникальную концовку прошлого сезона и подарил себе место в Евролиге, - сказал Кущенко. - Казанцы сделали серьезные шаги в части организации и маркетинга. В предстоящем сезоне УНИКС может показать Европе, как клуб вырос. При этом УНИКС не закончил комплектование и еще не в оптимальном состоянии".

"У "Зенита" настораживают больше травмы первых номеров. Но надеюсь, что это не повлияет на долгосрочную стратегию клуба в сезоне", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Евролига является главным еврокубковым турниром в мужском баскетболе. Несмотря на противодействие со стороны Международной федерации баскетбола (FIBA), европейское подразделение которой проводит Лигу чемпионов, лучшие команды остаются в Евролиге.

Летом было объявлено, что "Финал четырех" Евролиги вновь пройдет в Германии, на этот раз в Берлине. Он состоится с 27 по 29 мая 2022 года на "Мерседес-Бенц-Арене", которая вмещает 14 500 зрителей. Германия стала первой страной, которая примет "Финал четырех" два раза подряд. В прошлом сезоне мини-турнир прошел в Кельне. Берлин ранее принимал "Финал четырех" в 2009 и 2016 году. В Германии мероприятие пройдет в шестой раз.

Самым титулованным клубом Евролиги является мадридский "Реал", выигравший турнир десять раз. ЦСКА побеждал восемь раз, последний титул армейцы завоевали в 2019 году.