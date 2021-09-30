Дебютный гол Месси за ПСЖ претендует на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов

Также на звание лучшего гола второго тура претендуют мячи футболиста молдавского "Шерифа" Себастьена Тилля в ворота мадридского "Реала" (2:1), нападающего испанского "Атлетико" Антуана Гризманна в матче против "Милана" (2:1) и защитника английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Телллеса в игре против "Вильярреала" (2:1).

ТАСС, 30 сентября. Дебютный гол аргентинского нападающего Лионеля Месси в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" претендует на звание лучшего во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Ранее он выступал только за "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

На групповом этапе 32 команды распределены на восемь квартетов, в 1/8 финала выйдут лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.