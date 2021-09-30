Форвард "Вашингтона" Кузнецов отдал голевой пас в предсезонном матче НХЛ с "Нью-Джерси"

ТАСС, 30 сентября. "Вашингтон" дома со счетом 4:5 уступил "Нью-Джерси" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Джон Карлсон (10-я и 24-я минуты), Ти Джей Оши (34), Майк Веччионе (40). У гостей отличились Егор Шарангович (6), Джек Хьюз (21), Александр Хольц (33), Доусон Мерсер (46), Нико Хишер (59).

Российский форвард хозяев Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом команды. Его одноклубники Александр Овечкин и Александр Алексеев не отметились результативными действиями. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов появился на льду перед началом третьего периода, отразил шесть бросков и пропустил две шайбы. В эпизоде с голом Шаранговича голевой передачей отметился российский защитник Никита Охотюк.

В других матчах игрового дня "Коламбус" дома переиграл "Сент-Луис" со счетом 5:2, вратарь хозяев Даниил Тарасов провел на льду два периода и за это время отразил 25 бросков из 26, форвард гостей Иван Барбашев отдал результативный пас. "Торонто" на выезде победил "Оттаву" (4:0), одну голевую передачу отдал нападающий гостей Никита Гусев.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.