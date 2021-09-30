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Летние неолимпийские виды спорта

На воздушном шаре, упавшем в море в Сочи, находился чемпион мира по пауэрлифтингу Дубровин

В происшествии никто не пострадал

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по пауэрлифтингу Виталий Дубровин с женой и ребенком находились на борту воздушного шара, который упал в акваторию Черного моря в Сочи. Об этом он сообщил в своем аккаунте в "Инстаграм".

Утром в Лазаревском районе Сочи воздушный шар сорвался с фиксирующего троса и упал в море. Людей спасли рыбаки, находящиеся неподалеку.

"Это мы. И это не шутки", - написал спортсмен, прикрепив ссылку на новость о падении шара.

Далее Дубровин опубликовал несколько видео о том, как это было. На кадрах он рассказывает о том, что супруга и ребенок не знали о будущем полете на шаре. Далее он показал процесс заполнения шара и несколько кадров с высоты. В последнем на текущий момент ролике запечатлен полет, сопровождаемый шумом ветра. Спортсмен отметил, что "сейчас будет плохо".

По данным пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю, в происшествии никто не пострадал. Людей эвакуировали на рыбацкий катер. Как сообщили в администрации, все документы на проведение экскурсии имеются, но действия пилота, который принял решение посадить шар на воду, проверят надзорные органы.

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Летние неолимпийские виды спорта
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