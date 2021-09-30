Шварц: участие Шунина в матче с "Крыльями Советов" остается под вопросом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участие капитана московского "Динамо" вратаря Антона Шунина в матче чемпионата России с "Крыльями Советов" находится под вопросом. Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Матч 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Динамо" - "Крылья Советов" пройдет в Москве 2 октября. Шунин пропустил последние три игры команды (две - в РПЛ, одну - в кубке) из-за травмы.

"Антон Шунин тренировался в общей группе в понедельник, сегодня и завтра также он будет тренироваться. Посмотрим, в какой форме он будет, сейчас пока вопрос открыт", - сказал Шварц.