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Футбол в России

Шварц: участие Шунина в матче с "Крыльями Советов" остается под вопросом

Вратарь из-за травмы пропустил последние три игры команды
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участие капитана московского "Динамо" вратаря Антона Шунина в матче чемпионата России с "Крыльями Советов" находится под вопросом. Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Матч 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Динамо" - "Крылья Советов" пройдет в Москве 2 октября. Шунин пропустил последние три игры команды (две - в РПЛ, одну - в кубке) из-за травмы.

"Антон Шунин тренировался в общей группе в понедельник, сегодня и завтра также он будет тренироваться. Посмотрим, в какой форме он будет, сейчас пока вопрос открыт", - сказал Шварц.

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