СМИ: самый титулованный борец сумо Хакухо получил должность тренера

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Ассоциация сумо Японии назначила самого титулованного борца Хакухо (Белый Феникс), который ранее принял решение завершить карьеру, на должность тренера. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

В связи с назначением Хакухо получил новое наследное имя - Магаки, которое полагается ему как тренеру. Отмечается, что оно передавалось от одного сумоиста к другому на протяжении порядка 300 лет. Таким образом, в своей карьере наставника Хакухо будет именоваться 21-м Магаки.

Хакухо, чье настоящее имя Мунхбатын Давааджаргал, является уроженцем Монголии. Он считается самым титулованным борцом в мире профессионального сумо, ему принадлежит большинство рекордов этого вида спорта. На его счету наибольшее количество выигранных Кубков императора (45) и наибольшее число побед (1 187).

Хакухо 36 лет. Он женат на японке по имени Саёко Вада. В 2019 году Хакухо получил японское гражданство. Это дает ему право в дальнейшем возглавить хэя - основную ячейку в организационной структуре профессионального сумо. Она представляет собой полноценную коммуну, где спортсмены живут и тренируются. Отказ от монгольского гражданства был обусловлен тем, что в Японии закон запрещает иметь двойное гражданство.