Тренер чемпиона мира Антона Чупкова объявил о решении пловца возобновить карьеру

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион и рекордсмен мира по плаванию Антон Чупков передумал завершать профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Немтырев.

Намерение уйти из профессионального спорта 24-летний Чупков озвучил во время Олимпийских игр в Токио, после участия в финальном заплыве на коронной для него дистанции 200 м брассом, где он занял четвертое место. Вскоре после Игр Немтырев сообщил, что Чупков больше не планирует участвовать в соревнованиях.

"Все переиграли, Антон приступил к тренировкам, - сказал Немтырев. - Первым стартом будет этап Кубка мира в Дохе, вторым - этап в Казани. Посмотрим, в каком состоянии он сейчас находится".

Этап Кубка мира в Дохе пройдет с 21 по 23 октября, в Казани - с 28 по 30 октября.

"Он отдохнул, набрался сил и сейчас горит желанием выступать, - отметил тренер. - Победил здравый смысл. Его заявление [о завершении карьеры] было вызвано эмоциями после не совсем удачного выступления на Олимпийских играх, понять его можно. Сейчас, трезво оценив ситуацию, он решил продолжать, и я с ним абсолютно согласен. Перед его отъездом в отпуск мы обсуждали эту тему, он обещал подумать, и вот результат. Я очень рад".

Чупков является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 м брассом. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзовые награды мировых первенств. Также он является двукратным чемпионом Европы. Спортсмену принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 м брассом - 2 минуты 6,12 секунды.