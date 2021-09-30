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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по настольному теннису вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

На групповом этапе российская команда обыграла сборные Франции и Нидерландов

ТАСС, 30 сентября. Мужская сборная России по настольному теннису обыграла сборную Франции во втором матче группового этапа и вышла в четвертьфинал командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Румынии.

Встреча закончилась со счетом 3-0. Максим Гребнев победил Александра Кассена, Владимир Сидоренко одолел чемпиона Европы Эммануэля Лебессона, Кирилл Скачков обыграл Кана Аккузу.

В чемпионате Европы принимают участие 26 команд, разделенных на восемь групп. Их победители выходят в четвертьфинал. Сборная России выступала в группе F вместе с командами Франции и Нидерландов. Сборную Нидерландов российская команда также обыграла со счетом 3-0.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Польши и Австрии. Встреча пройдет 1 октября.

Командный чемпионат Европы завершится 3 октября. Лучшим результатом сборной России на турнире являются бронзовые медали, завоеванные на турнире в 2013 году.

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