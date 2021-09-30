Евгений Ставровский отправлен в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба "Сочи"

ТАСС, 30 сентября. Российский специалист Евгений Ставровский покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

Контракт с тренером был рассчитан до конца сезона-2021/22. Ставровский уволен в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона. "Сочи" в 13 стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 8 очков, одержав три победы. Сочинский клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

"Работу любого тренера оценивают по конкретному результату, понимаю, что 12-е место по итогам сентября - это не та позиция, которая может нравиться болельщикам и руководителям клуба. Мы на равных с соперниками провели большинство матчей сезона, однако только за хорошую игру очков в таблице не начисляют, и когда их мало, это всегда становится катализатором перемен. Я получил громадный опыт, который мне обязательно пригодится в будущем, сейчас мне надо проанализировать для себя мою работу в "Сочи", чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Я не ухожу из хоккея, это моя жизнь, в которой иногда случаются трудности, они в любом случае делают человека моей профессии только сильнее", - приводит слова Ставровского пресс-служба "Сочи".

Ставровскому 48 лет, он возглавлял "Сочи" с октября 2020 года. До этого работал тренером в системе клуба "Северсталь" из Череповца - возглавлял молодежную команду "Алмаз", затем входил в тренерский штаб "Северстали".