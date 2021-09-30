Определились соперники сборной России по группе на домашнем чемпионате мира по волейболу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Соперниками сборной России по группе А на чемпионате мира по волейболу 2022 года станут команды Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии. Жеребьевка состоялась в четверг в Москве.

В матче открытия, который состоится 26 августа в Петербурге, россияне встретятся с командой Туниса. Остальные матчи группы А пройдут в Москве. Встречи группы В состоятся в Кемерове, группы С - в Новосибирске, группы D - в Уфе, группы Е - в Екатеринбурге, группы F - в Красноярске.

Группа В - Бразилия, Япония, Куба, Катар;

группа С - Польша, США, Мексика, Болгария;

группа D - Франция, Словения, Германия, Камерун;

группа Е - Италия, Канада, Турция, Китай;

группа F - Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

Сборная Пуэрто-Рико занимает 24-е место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), команда является действующим победителем чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу. Команда Туниса является действующим победителем чемпионата Африки, в мировом рейтинге сборная занимает 14-е место. Сербские волейболисты занимают девятое место в рейтинге FIVB, команда трижды становилась победителем чемпионата Европы.

Чемпионат мира проводится раз в четыре года, действующим победителем турнира является сборная Польши, обыгравшая в финале в 2018 году команду Бразилии. Высшим достижением сборной России является выход в финал турнира в 2002 году, тогда россияне уступили бразильским волейболистам. Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная СССР (6). На Олимпиаде в Токио сборная России в финале проиграла французам (2-3). На чемпионате Европы в сентябре победили итальянцы, сборная России выбыла в четвертьфинале.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. На первом этапе команды разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейших. На втором этапе 16 команд разделят на четыре квартета, встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. В следующий раунд выйдут победители групп и две лучшие команды, ставшие вторыми. "Финал шести" чемпионата мира с 7 по 11 сентября примет Москва - команды разобьют на две тройки, по итогам этих матчей определятся полуфиналисты турнира.