Финансирование организации финала Лиги чемпионов в Петербурге увеличат на 373,7 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Финансирование проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22, который 28 мая примет "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, будет увеличено на 373,7 млн рублей. Это следует из материалов к законопроекту "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Также согласно документу клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) получат в 2022 году 386 млн рублей на оснащение стадионов оборудованием систем контроля доступа.

В 2023 году на 1,26 млрд рублей будет уменьшено софинансирование мероприятий по эксплуатации стадионов чемпионата мира 2018 года в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске в связи с завершением реализации концепции наследия чемпионата мира. По той же причине размер выделяемых средств на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу, в 2024 году будет уменьшен на 280,6 млн рублей.

В 2022 году на 2,924 млрд рублей будут увеличены бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при строительстве объектов запланированной в Екатеринбурге летней Универсиады 2023 года. В 2023 году количество ассигнований будет уменьшено на 2,924 млрд рублей в связи с высокими темпами строительства и опережением графика работ. На проведение в Екатеринбурге Универсиады, а также Кубка мира по спортивным единоборствам среди университетских команд в 2022 году финансирование будет увеличено на 199,2 млн рублей, в 2023 году - на 713,8 млн рублей.