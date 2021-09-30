Российские шахматистки сыграют с украинками в полуфинале командного чемпионата мира

ТАСС, 30 сентября. Женская сборная России по шахматам победила команду Америки в четвертьфинальном матче командного чемпионата мира. Соревнования проходят в испанском Сиджесе.

В плей-офф команды играют до двух побед. Первый матч россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно и Полины Шуваловой выиграли со счетом 4:0, во втором в составе Горячкиной, Лагно, Шуваловой и Алины Кашлинской победили со счетом 3:1.

В полуфинале сборная России сыграет со сборной Украины, которая на тай-брейке оказалась сильнее команды Армении. В другом полуфинале встретятся сборные Грузии и Индии. Обе встречи пройдут 1 октября. Финал турнира состоится 2 октября.

На групповом этапе россиянки набрали 10 из 10 очков и вышли в плей-офф с первого места группы А.

Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года. Россиянки становились победительницами турнира в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.