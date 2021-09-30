Матч Лиги Европы между "Марселем" и "Галатасараем" был приостановлен из-за беспорядков

ТАСС, 30 сентября. Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между французским "Марселем" и турецким "Галатасараем" был приостановлен из-за беспорядков на трибунах. Встреча проходит в Марселе.

На 38-й минуте болельщики обеих команд подожгли пиротехнику и начали бросать файеры друг в друга. Встреча была приостановлена на восемь минут, после чего возобновилась.

На данный момент счет в матче ничейный - 0:0.

"Марсель" и "Галатасарай" - соперники по группе московского "Локомотива" и итальянского "Лацио".