{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Матч Лиги Европы между "Марселем" и "Галатасараем" был приостановлен из-за беспорядков

Болельщики подожгли пиротехнику, встречу возобновили через восемь минут

ТАСС, 30 сентября. Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между французским "Марселем" и турецким "Галатасараем" был приостановлен из-за беспорядков на трибунах. Встреча проходит в Марселе.

На 38-й минуте болельщики обеих команд подожгли пиротехнику и начали бросать файеры друг в друга. Встреча была приостановлена на восемь минут, после чего возобновилась.

На данный момент счет в матче ничейный - 0:0.

"Марсель" и "Галатасарай" - соперники по группе московского "Локомотива" и итальянского "Лацио".

Теги
Франция
Лига конференций
Хет-трик вышедшего на замену Кейна принес "Тоттенхэму" победу в Лиге конференций
Английский клуб разгромил словенскую "Муру"
Читать полностью