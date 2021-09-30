Спаллетти: удаление в первом тайме создало сложности "Наполи" в матче со "Спартаком"

ТАСС, 30 сентября. Удаление футболиста Мариу Руя создало много сложностей итальянскому "Наполи" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти.

В четверг "Наполи" на своем поле проиграл "Спартаку" со счетом 2:3.

"Мы начали очень хорошо, потом была возможность забить второй гол, - сказал Спаллетти. - Но затем было удаление, которое создало большие сложности. В конце первого тайма поменялся пульс игры. Потом пришел момент, когда на поле мы путались, нам не удавалось держать игру на том уровне, на котором нам хотелось".

"Конечно, я недоволен таким результатом, но нам нужно поработать над следующими матчами. Все впереди, нужно смотреть и анализировать игру в следующих матчах", - добавил Спаллетти.

В другом матче группы С английский "Лестер" проиграл в гостях польской "Легии" со счетом 0:1. По итогам двух туров "Спартак", проигравший в первом туре дома "Легии" (0:1), набрал 3 очка и занимает второе место в таблице квартета. Лидирует "Легия" (6 очков), третьим идет "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1). В следующем туре "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Наполи" на следующий день сыграет дома с "Легией".