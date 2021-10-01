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НХЛ

Передача Куликова не помогла "Миннесоте" обыграть "Колорадо" в предсезонном матче НХЛ

"Миннесота" уступила со счетом 4:6

ТАСС, 1 октября. "Миннесота" в гостях со счетом 4:6 уступила "Колорадо" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Колорадо" отличились Назем Кадри (7-я минута), Эрик Джонсон (14, 60), Сампо Ранта (36), Оскар Олауссон (49), Самуэль Жирар (57). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Райан Хартман (12-я минута), Кевин Фиала (17), Адам Бекман (32), Мейсон Шоу (38).

Российский защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Хартмана. Нападающий "Колорадо" Михаил Мальцев не сумел отличиться.

В других матчах игрового дня "Бостон" на своем льду переиграл "Филадельфию" (4:2), "Детройт" дома победил "Баффало" (6:2).

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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