Бывшего врача тайских штангистов пожизненно отстранили за распространение допинга

ТАСС, 1 октября. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) пожизненно дисквалифицировало бывшего врача Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда китайца Нин Лю за распространение стероидов среди спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Десять допинг-проб, взятые у подопечных китайского специалиста в преддверии и во время чемпионата мира 2018 года и юношеских Олимпийских игр 2018 года, дали положительный результат. По словам спортсменов, запрещенные вещества попали в их организм посредством обезболивающего геля, выдаваемого им тренером. Позднее гель был отправлен в одну из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством лабораторий на анализ, где было подтверждено наличие запрещенных веществ.

Нин Лю получил пожизненное отстранение от всех соревнований и не имеет права участвовать в иной спортивной деятельности (за исключением специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программ), санкционированных или организованных какой-либо стороной, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс.