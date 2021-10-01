Руководство "Авангарда" поручило за месяц разобраться в жалобе родителей игроков академии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангарда" Александр Крылов дал поручение в течение месяца разобраться в жалобе родителей игроков академии "Авангарда" в Омске, которые в открытом письме к руководству клуба рассказали о несправедливом вытеснении местных воспитанников из состава команд. Об этом Крылов сообщил в пятницу в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

В письме к Крылову, которое подписали родители нескольких десятков игроков пяти возрастных групп академии, утверждается, что в спортивной школе приоритет отдается иногородним воспитанникам, благодаря которым осваивается огромный бюджет. По их словам, детей из Омской области, которых академия переводит в другую спортивную школу, в командах этих возрастных категорий осталось всего 10-20%, и это уже негативно сказалось на результатах выступления в первенстве России.

"Я дал все поручения, и вчера генеральный директор [детско-хоккейного центра] "Авангард" и директор академии встречались с этими родителями, вникли в ситуацию. Я им дал месяц на то, чтобы разобраться в ситуации и принять правильные решения, чтобы ее исправить", - сказал Крылов.

По его словам, о вытеснении местных игроков из команд речи не идет. "У нас в академии сейчас 647 человек стоит на довольствии, а всего около 800 хоккеистов. Из них 72 приезжих хоккеиста, но это всего 10%, - отметил он. - Мне кажется, что в академии должны играть сильнейшие, а не по прописке". Крылов добавил, что "Авангард" будет помогать омским детям сделать первый шаг в хоккее и повышать доступность занятия этим видом спорта.

Под спортивно-образовательный комплекс "Академия "Авангард" в Советском округе Омска отведена территория почти в 70 га. Здесь размещена гостиница-интернат на 160 мест для иногородних детей, две ледовые арены - тренировочная и для проведения матчей с трибуной на 1,2 тыс. зрителей, восемь спортивных залов, реабилитационный и диагностические центры. Все занятие и пребывание в гостинице бесплатны для воспитанников академии.