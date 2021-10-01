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Футбол в России

Футболисту "Спартака" Понсе потребуется операция на мениске

Форвард получил повреждение в матче Лиги Европы против "Наполи"
Эсекьель Понсе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Эсекьель Понсе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Аргентинскому нападающему московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьелю Понсе потребуется операция на мениске. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским "Наполи" (3:2) Понсе был вынужден покинуть поле на последней минуте первого тайма после столкновения с Костасом Маноласом.

"Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока", - говорится в заявлении пресс-службы.

24-летний Понсе в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 11 матчей в разных турнирах. В чемпионате России на счету форварда четыре гола в семи играх.

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