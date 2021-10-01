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Кубок Билли Джин Кинг

Теннисистки Павлюченкова и Кудерметова примут участие в финале Кубка Билли Джин Кинг

Финальный турнир пройдет в Праге 1-6 ноября
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 1 октября. Теннисистки Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова вошли в состав женской сборной России для выступления в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг 2021 года. Список участниц опубликован на официальном сайте турнира.

Изначально финальный турнир должен был пройти в Будапеште, но в мае город отказался от проведения соревнований из-за сложной эпидемиологической обстановки. В итоге турнир пройдет в Праге.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в прошлом году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Турнир пройдет с 1 по 6 ноября на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях примут участие 12 команд, распределенные по четырем группам. Российская сборная сыграет в группе с командами Франции и Канады.

Теги
Кубок Билли Джин Кинг
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