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Шахматные турниры

Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира

В финале турнира россиянки встретятся с командой Индии
Екатерина Лагно Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Екатерина Лагно
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 1 октября. Женская сборная России по шахматам победила команду Украины в полуфинальном матче командного чемпионата мира. Соревнования проходят в испанском Сиджесе.

В плей-офф команды играют до двух побед. Первый матч россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно и Алины Кашлинской выиграли со счетом 2,5:1,5, во втором в составе Горячкиной, Костенюк, Лагно и Полины Шуваловой одержали победу со счетом 3:1.

В финале команда России сыграет со сборной Индии, которая в своем полуфинале оказалась сильнее шахматисток из Грузии. Финал турнира состоится 2 октября.

На групповом этапе россиянки набрали 10 из 10 очков и вышли в плей-офф с первого места группы А. В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Америки (4:0, 3:1).

Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года. Россиянки становились победительницами турнира в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.

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Шахматные турниры
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