Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира

ТАСС, 1 октября. Женская сборная России по шахматам победила команду Украины в полуфинальном матче командного чемпионата мира. Соревнования проходят в испанском Сиджесе.
В плей-офф команды играют до двух побед. Первый матч россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно и Алины Кашлинской выиграли со счетом 2,5:1,5, во втором в составе Горячкиной, Костенюк, Лагно и Полины Шуваловой одержали победу со счетом 3:1.
Although Mariya Muzychuk won against Alexandra Kosteniuk with Black, Alexandra was avenged by her teammates.— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 1, 2021
CFR Team wins the second match against Ukraine 3-1 and advances to face India in the final of the Women's World Team Championship. pic.twitter.com/y1nFLa7eIK
В финале команда России сыграет со сборной Индии, которая в своем полуфинале оказалась сильнее шахматисток из Грузии. Финал турнира состоится 2 октября.
На групповом этапе россиянки набрали 10 из 10 очков и вышли в плей-офф с первого места группы А. В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Америки (4:0, 3:1).
Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года. Россиянки становились победительницами турнира в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.