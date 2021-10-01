"Ак Барс" победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (39-я, 58-я минуты), у проигравших отличился Антон Слепышев (60).

Московский клуб потерпел третье поражение за последние четыре матча, команда из Казани одержала пятую победу в последних шести встречах. Ранее команды встречались друг с другом 8 сентября, победу тогда в овертайме одержали армейцы (2:1). ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. "Ак Барс" на Востоке также располагается на четвертой позиции с 18 очками в активе.

В следующем матче армейцы примут пекинский "Куньлунь Ред Стар" 4 октября, "Ак Барс" днем ранее дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В других матчах игрового дня "Салават Юлаев" дома проиграл новосибирской "Сибири" (1:3), магнитогорский "Металлург" на своем льду переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (4:2).