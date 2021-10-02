Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего

ТАСС, 2 октября. Россиянин Андрей Рублев победил аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сан-Диего (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу российского теннисиста, имеющего первый номер посева. Шварцман был посеян на турнире под шестым номером. В полуфинале 23-летний Рублев сыграет с британцем Кэмероном Норри, занимающим 28-е место в мировом рейтинге.

Рублев занимает пятую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Шварцману 29 лет, он располагается на 15-й строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.