Бывшие футболисты совершат автопробег по городам Татарстана в поддержку сборной России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывшие футболисты Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов совершат автопробег по шести городам Республики Татарстан в поддержку сборной России в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Бывшие игроки побывают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и Казани. В каждом из городов спортсмены проведут уроки футбола, в которых поучаствуют более 1,5 тыс. детей. Также предусмотрены общение с болельщиками и автограф-сессия. В рамках пробега бывшие футболисты проведут матч со спортсменами с особенностями интеллектуального развития.

Автопробег пройдет с 3 по 7 октября и начнется в 15:00 мск у "Ак Барс - Арены".

Сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года проведет два матча. Встреча со словаками состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. Оба матча начнутся в 21:45 мск. В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).