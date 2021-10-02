"Трактор" обыграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 2 октября. Челябинский "Трактор" дома со счетом 4:3 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Алексей Бывальцев (9-я минута), Тему Пулккинен (17), Вячеслав Основин (46), Кирилл Капустин (40). В составе "Авангарда" отличились Корбан Найт (27), Алексей Береглазов (29) и Наиль Якупов (48).

Ранее в субботу "Адмирал" из Владивостока дома обыграл нижегородское "Торпедо" (2:1), эта победа стала для команды второй в текущем сезоне. Хабаровский "Амур" также одержал домашнюю победу, переиграв рижское "Динамо" (3:2, по буллитам). Позднее в субботу состоится матч между пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар" и подольским "Витязем".

"Трактор" занимает третье место в таблице Восточной конференции, команда набрала 20 очков в 13 играх. "Авангард" идет шестым, в 11 играх команда набрала 12 очков. В следующем матче "Трактор" дома сыграет с хельсинкским "Йокеритом" 4 октября. "Авангард" в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".