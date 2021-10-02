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Футбол в России

Слуцкий назвал травму футболиста "Рубина" и сборной России Самошникова серьезной

Защитник получил повреждение в матче против "Нижнего Новгорода"

ТАСС, 2 октября. Травма защитника сборной России по футболу и казанского "Рубина", судя по всему, серьезная. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В субботу "Рубин" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1 в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Самошников был заменен на 28-й минуте из-за повреждения.

"Мы пока не можем понять серьезность травмы. Но, судя по всему, она серьезная", - сказал Слуцкий.

Самошникову 23 года, в текущем сезоне РПЛ защитник провел девять матчей, забив один мяч. Ранее футболист попал в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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