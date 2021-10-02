"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 октября. "Манчестер Юнайтед" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Эвертоном" в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

У хозяев отличился Антони Марсьяль (43-я минута). У "Эвертона" голом отметился Андрос Таунсенд (65). На 85-й минуте футболист "Эвертона" Йерри Мина забил гол, но судья отменил его после использования системы видеоассистента рефери (VAR), определив положение "вне игры". Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел на замену на 57-й минуте.

На матче присутствовал бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Оба клуба набрали 14 очков и сравнялись по этому показателю с лидером чемпионата "Ливерпулем", который имеет игру в запасе. В следующем туре подопечные Уле Гуннара Сульшера на выезде сыграют против "Лестера" 16 октября. "Эвертон" днем позже дома проведет встречу против "Вест Хэма".