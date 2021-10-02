Российские волейболисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

ТАСС, 2 октября. Молодежная сборная России по волейболу (игроки не старше 21 года) обыграла команду Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира. Соревнования проходят в Италии и Болгарии.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (27:25, 28:26, 25:17). В финале российские волейболисты сыграют с победителем встречи между итальянцами и поляками.

Чемпионат мира проводится с 23 сентября по 3 октября. Турнир проходит в несколько этапов: сначала 16 команд были разбиты на четыре группы, из которой занявшие первые два места сборные продолжили борьбу во втором групповом этапе. На втором групповом этапе по две лучшие команды из двух квартетов вышли в "Финал четырех". Сборная России не потерпела ни одного поражения на турнире.

Финал молодежного чемпионата мира состоится 3 октября.