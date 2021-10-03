Гол и передача Суареса помогли "Атлетико" обыграть "Барселону" в чемпионате Испании

ТАСС, 3 октября. Мадридский "Атлетико" со счетом 2:0 на своем поле обыграл "Барселону" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Мячи забили Тома Лемар (23-я минута) и Луис Суарес (44). Авторы голов также отметились и голевыми передачами.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 по 2020 год. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Уругвайский нападающий провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Антуана Гризманна, который вернулся в "Атлетико" перед началом нынешнего сезона после двух лет в "Барселоне".

Суарес забивал голы всем командам в чемпионате Испании, против которых играл. "Барселона" была последним коллективом, которому форварду ранее не удавалось забить.

"Барселона" потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате. Каталонцы набрали 12 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. "Атлетико" с 17 очками идет на второй строчке. В следующем туре "Барселона" 17 октября примет "Валенсию", а "Атлетико" в тот же день на выезде сыграет с "Гранадой".