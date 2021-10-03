Шестой фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" состоится в воскресенье

ДМИТРОВ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" пройдет в Московской области в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort 3 октября. Турнир состоится в шестой раз в истории и третий, последний раз за нынешний сезон.

Первый фестиваль "Сильные фигуры" был проведен в июле 2019 года, а в мае нынешнего года стартовый турнир сезона впервые принял Геленджик. Второй турнир в сезоне состоялся в июле в Московской области в гольф-клубе Links National Golf Resort. Победителями командного соревнования стали Вера Маркевич, Дмитрий Сватковский, Ксения Симановская, Марина Дидье и Сергей Лазарев.

Подтвердили свое участие в предстоящем турнире по гольфу два почетных президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и Леонид Тягачев, олимпийские чемпионы Светлана Журова и Павел Колобков, а также представители посольства Индии в России.

На турнир приглашены именитые гости, среди которых министр спорта России Олег Матыцин, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин, чемпионка мира по художественной гимнастике Амина Зарипова, чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина.

В программу фестиваля входят соревнования по гольфу и шахматам, а также игра, придуманная организаторами, - керлинг-гольф. Ожидается, что в этой дисциплине примут участие трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, двукратные олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и пловец Евгений Рылов.

"Сильные фигуры" - знаковое событие в жизни российского гольфа, известное не только в России. С 2022 года фестиваль интеллектуальных видов спорта планируется дополнить отдельными турнирами по шахматам и теннису. Шахматные соревнования должны пройти в Екатеринбурге.