СМИ: Андрей Шевченко может возглавить футбольный клуб "Селтик"

ТАСС, 3 октября. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать наставником шотландского "Селтика". Об этом сообщает британская газета The Sun.

По данным издания, 45-летний украинец входит в шорт-лист руководства клуба из Глазго. Нынешний главный тренер "Селтика" австралиец Ангелос Постекоглу занял этот пост 10 июня, подписав однолетний контракт.

"Селтик" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в активе. В Лиге Европы "Селтик" выступает в группе G вместе с испанским "Бетисом", германским "Байером" и венгерским "Ференцварошем", после второго тура подопечные Постекоглу занимают последнее место, проиграв "Бетису" (3:4) и "Байеру" (0:4).

Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021-го. Под его руководством команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала.

Украинский нападающий выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Шевченко является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. В составе "Милана" выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03. В составе сборной Украины провел 111 матчей и забил 48 голов.