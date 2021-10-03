Олимпийский призер в прыжках на батуте Ушаков принял решение продолжить спортивную карьеру

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали Олимпиады-2012 в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков принял решение остаться в спорте и входит в число кандидатов на участие в ноябрьском чемпионате мира в Баку. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

На Олимпиаде в Токио 33-летний Ушаков был самым возрастным участником мужских соревнований по прыжкам на батуте. Россиянин, показавший в столице Японии пятый результат, после окончания соревнований заявил журналистам, что из-за накопившейся усталости может уйти из спорта.

"Ушаков принял решение продолжить свою карьеру, он является одним из претендентов на участие в чемпионате мира в Баку", - сказал Макаров.

Состав российской команды на чемпионат мира будет определен 3 ноября по итогам контрольной тренировки, которая пройдет на базе в подмосковном Новогорске.

Ушаков, родившийся 15 августа 1988 года, дебютировал на Олимпийских играх в 20 лет, когда в Пекине он занял шестое место. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он завоевал серебряную награду, на Играх в Рио-де-Жанейро был пятым. В активе россиянина также 10 медалей чемпионатов мира, из которых одна золотая (в командном турнире в 2015 году).