Продажа билетов на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине в России не производилась

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Продажа билетов на Олимпийские игры 2022 года, которая пройдет в Пекине, в России не производилась. Об этом ТАСС сообщила Мария Изотова, директор по связям компании "Матч хоспиталити", которая является официальным авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.

"На Олимпиаду в Пекине продажа билетов в России не открывалась. На днях было официально объявлено о допуске на трибуны только болельщиков - резидентов КНР. Поэтому продаж не было и не будет в дальнейшем", - сказала Изотова.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила 29 сентября, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Компания "Матч хоспиталити" занималась также продажей пакетов билетов российским болельщикам на мероприятия летней Олимпиады в Токио. После решения оргкомитета Игр-2020 о недопуске на зрительские трибуны зарубежных болельщиков было принято решение о возврате денег за купленные билеты до 20 мая. Все российские болельщики получили свои деньги в срок.

Иностранные болельщики приобрели порядка 630 тыс. билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Японии. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоялись с 23 июля по 8 августа 2021 года.