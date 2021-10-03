Московское "Динамо" в девятый раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом

ТАСС, 3 октября. Московское "Динамо" победило архангельский "Водник" со счетом 7:5 в финале Кубка России по хоккею с мячом. Матч проходил на арене "Байкал" в Иркутске.

В составе победителей отличились Никита Иванов (18-я минута), Алмаз Миргазов (45, 53, 66), Роман Дарковский (59), Артем Бутенко (63) и Янис Бефус (67). В составе команды из Архангельска забитыми мячами отметились Евгений Дергачев (4), Дмитрий Иванов (9), Сергей Калинин (34), Евгений Громницкий (47) и Павел Поживалов (89).

"Динамо" стало победителем Кубка России в девятый раз, команда является самой титулованной в истории турнира. Бело-голубые выигрывают соревнования в третий раз подряд.

"Водник" является пятикратным обладателем кубка страны, последний раз команда побеждала в турнире в 2005 году, обыграв в финале кемеровский "Кузбасс" (13:5).

В матче за Суперкубок России "Динамо" встретится с красноярским "Енисеем", который в марте в пятый раз стал чемпионом страны. Дата и место встречи будут объявлены позднее.