Тренер клуба КХЛ "Металлург" Воробьев заразился коронавирусом

ТАСС, 3 октября. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Илья Воробьев заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

Отмечается, что 46-летний специалист проходил вакцинацию, симптомы болезни отсутствуют. Воробьев находится на самоизоляции и сдал второй тест на коронавирус, чтобы исключить ложноположительный результат.

"Металлург" в воскресенье в гостях сыграет с московским "Динамо" (начало - 17:00 мск), руководить командой будет Марк Френч.

Магнитогорский клуб выиграл девять последних матчей в КХЛ и с 22 очками в 12 играх возглавляет таблицу Восточной конференции.