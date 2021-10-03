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Тренер клуба КХЛ "Металлург" Воробьев заразился коронавирусом

Руководить командой в матче против московского "Динамо" будет Марк Френч
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Илья Воробьев заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

Отмечается, что 46-летний специалист проходил вакцинацию, симптомы болезни отсутствуют. Воробьев находится на самоизоляции и сдал второй тест на коронавирус, чтобы исключить ложноположительный результат.

"Металлург" в воскресенье в гостях сыграет с московским "Динамо" (начало - 17:00 мск), руководить командой будет Марк Френч.

Магнитогорский клуб выиграл девять последних матчей в КХЛ и с 22 очками в 12 играх возглавляет таблицу Восточной конференции.

Теги
Воробьев, Илья ПетровичПандемия COVID-19КХЛ
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