"Урал" одержал вторую победу подряд в чемпионате России по футболу

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:0 победил "Уфу" в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

В составе екатеринбургской команды забитым мячом на 34-й минуте отметился Эрик Бикфалви. Румынский футболист забивает во втором матче кряду, в прошлом туре он забил гол в победной для его команды игре с тульским "Арсеналом" (2:0).

Всего команды провели друг против друга 15 матчей в РПЛ: в трех встречах сильнее была "Уфа", семь побед на счету "Урала", пять раз была зафиксирована ничья.

"Урал" одержал вторую победу подряд и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. "Уфа" потерпела второе поражение кряду и располагается на 14-м месте, имея в активе 8 очков.

В следующем туре "Урал" примет московский ЦСКА 17 октября, "Уфа" в этот же день на выезде встретится с "Краснодаром".