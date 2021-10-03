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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Дина Аверина лидирует после первого дня турнира Olympico Cup

Второе место занимает Арина Аверина, третье - Лала Крамаренко
Дина Аверина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина вышла в лидеры после первого дня международного турнира по художественной гимнастике Olympico Cup - 2021, который стартовал в воскресенье в Москве. Спортсменка в упражнениях с обручем и мячом набрала в сумме 59,100 балла.

Второе место после двух упражнений занимает Арина Аверина (58,700), третью позицию занимает еще одна российская гимнастка Лала Крамаренко (55,500)

Турнир Olympico Cup - 2021 проходит с 3 по 5 октября в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В понедельник гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, покажут упражнения с булавами и лентой, после чего будут определены победительницы в личном многоборье. Во вторник будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

В индивидуальном многоборье выступают 12 гимнасток, представляющих Россию, Армению, Австралию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан.

С 27 по 31 октября в японском Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, сестры Аверины включены в заявку российской команды на этот турнир.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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