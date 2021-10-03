В Татарстане начался автопробег "Наши парни", организованный Российским футбольным союзом

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Автопробег "Наши парни", организованный Российским футбольным союзом, стартовал в Татарстане, сообщает корреспондент ТАСС со стартовой площадки автопробега. За пять дней автобус с экс-футболистами сборной России объедет шесть городов, спортсмены проведут уроки футбола для детей.

"Это очень важный момент и важный стимул для будущего. Эти дети же совсем маленькие, мы сейчас приедем, покажем футбол. И у них в голове что-то, может, произойдет, и они захотят профессионально заниматься спортом", - сказал ТАСС бывший нападающий "Локомотива" и "Марселя" Дмитрий Сычев.

Экс-футболисты сборной России Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов объедут шесть городов республики. Игроки побывают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и Казани. В каждом из городов на центральных стадионах футболисты проведут "Уроки футбола" в рамках проекта РФС "Футбол в школе". Всего в них поучаствуют более 1,5 тыс. мальчиков и девочек. 6 октября в Казани футболисты сыграют матч со спортсменами с особенностями интеллектуального развития.

Все мероприятия пройдут в рамках промо к матчу национальных сборных России и Словакии, который состоится 8 октября на стадионе в Казани.

1 сентября в 150 общеобразовательных школах восьми регионов страны был запущен проект "Футбол в школе". Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе стал урок футбола. Одним из регионов, участвующих в проекте, стал Татарстан. Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола. Ключевым элементом проекта "Футбол в школе" является обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам проведения занятий этим видом спорта. Обучение проводится бесплатно и рассчитано в первую очередь на школьных учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования. На данный момент это обучение прошли уже более 1 200 человек.