{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Футболиста сборной России Головина заменили из-за травмы в матче за "Монако"

В игре против "Бордо" он отметился голом и результативной передачей
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин заменен из-за повреждения в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо".

Россиянин на 35-й минуте отдал голевую передачу на Орельена Тчуамени, а на 48-й минуте отличился сам. На поле он провел 57 минут.

Матч стал 13-м для Головина в текущем сезоне, на его счету три гола и три результативные передачи. Хавбек вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборных Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

Теги
Головин, Александр СергеевичЧМ-2022 по футболу
Футбол в России
Иванов: футболисты "Урала" выполнили все тренерские установки в матче с "Уфой"
В воскресенье "Урал" на выезде обыграл "Уфу"
Читать полностью