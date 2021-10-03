Футболиста сборной России Головина заменили из-за травмы в матче за "Монако"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин заменен из-за повреждения в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо".

Россиянин на 35-й минуте отдал голевую передачу на Орельена Тчуамени, а на 48-й минуте отличился сам. На поле он провел 57 минут.

Матч стал 13-м для Головина в текущем сезоне, на его счету три гола и три результативные передачи. Хавбек вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборных Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).