Организаторы фестиваля "Сильные фигуры" планируют расширять программу видов спорта

ДМИТРОВ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" планируют в следующем году включить в программу теннис, а также развивать другие виды спорта, в которых можно ставить в пару профессионала и любителя. Об этом журналистам сообщила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Фестиваль "Сильные фигуры" проходит в воскресенье в Московской области в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort ("Дмитров гольф резорт"). Турнир проходит в шестой раз в истории и в третий, последний раз за нынешний сезон.

"На нашем фестивале прекрасная погода: осенняя, солнечно, специально подгадали под нее, но самое главное - это эмоции, дружба, - сказала Журова. - Здесь всегда играют с удовольствием. Может быть, чуть жаль, что сегодня у нас играют только любители, потому что когда играют профессионалы, мы у них чем-то учимся. Также мы привлекаем детей-профессионалов, которые планируют заниматься гольфом серьезно, войти в состав сборной России, мы, конечно, считаем, что это наша перспектива".

"В керлинг-гольф сегодня смогли поиграть наши звезды, впервые взять в руки клюшку, мы знаем, что потом они к нам придут и обязательно начнут играть. Тут такая атмосфера, что мы поняли - надо расширяться. Помимо того, что фестиваль "Сильные фигуры" дал название этому гольф-клубу - теперь Dmitrov Golf Resort называется "Сильные фигуры" - мы считаем, что надо идти дальше. Мы решили, что надо развивать другие виды спорта: в следующем году это будет теннис, игра будет с профессионалом в паре, я думаю, что в таком ключе мы будем развивать и другие виды спорта, где можно ставить в пару профессионала и любителя. И шахматы, конечно, это тоже крайне интересно", - добавила олимпийская чемпионка.

"Сильные фигуры" - знаковое событие в жизни российского гольфа, известное не только в России. В программу фестиваля входят соревнования по гольфу и шахматам, а также игра, придуманная организаторами, - керлинг-гольф. Планируется, что с 2022 года фестиваль дополнят отдельные турниры по шахматам и теннису. Шахматные соревнования должны пройти в Екатеринбурге.