Капитана "Динамо" Шипачева удалили до конца матча КХЛ с "Металлургом"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев удален до конца матча с магнитогорским "Металлургом". Встреча проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

Капитан "Динамо" на 34-й минуте матча нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Бело-голубые уступают со счетом 1:2, Шипачев отметился голевой передачей и набрал очки в 13-м матче подряд. В активе форварда 9 шайб и 19 результативных передач, он является лучшим бомбардиром турнира.