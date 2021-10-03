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КХЛ

Капитана "Динамо" Шипачева удалили до конца матча КХЛ с "Металлургом"

Нападающий на 34-й минуте нанес удар клюшкой сопернику в область паха
Вадим Шипачев (слева) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев (слева)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев удален до конца матча с магнитогорским "Металлургом". Встреча проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

Капитан "Динамо" на 34-й минуте матча нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Бело-голубые уступают со счетом 1:2, Шипачев отметился голевой передачей и набрал очки в 13-м матче подряд. В активе форварда 9 шайб и 19 результативных передач, он является лучшим бомбардиром турнира.

Шипачев может пропустить следующую встречу регулярного чемпионата с ЦСКА, которая пройдет 6 октября.

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