Хоккеист "Металлурга" Дронов может восстановиться к матчу со "Спартаком"

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник "Металлурга" Григорий Дронов может сыграть в матче со "Спартаком" 5 октября. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко.

23-летний Дронов в нынешнем сезоне провел один матч, с "Автомобилистом" 3 сентября, после чего попал в список травмированных.

"Дронов может появиться в следующем матче со "Спартаком", он уже тренируется", - сказал Гомоляко.

Защитник является финалистом Кубка Гагарина 2017 года, бронзовым призером молодежного чемпионата мира того же года. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 был вторым по результативности защитником команды с 14 очками по системе "гол + пас". В составе национальной сборной России провел пять матчей на последнем чемпионате мира в Риге.