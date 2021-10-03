Россиянин Курбанов выступит в финале чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 3 октября. Российский борец вольного стиля Магомед Курбанов вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 92 кг. Соревнования проходят в Осло.

В полуфинальной схватке он оказался сильнее азербайджанца Османа Нурмагомедова. В финале россиянин поборется за золото с иранцем Камраном Горбаном Гасемпуром, схватка пройдет в понедельник.

Курбанову 22 года, в этом году он стал чемпионом Европы, в 2019 году - победителем командного Кубка мира, который прошел в Якутске. Также в его активе одна золотая и две серебряные награды чемпионата России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.