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КХЛ

"Спартак" всухую обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги

Красно-белые провели первый матч без пропущенных шайб в нынешнем сезоне КХЛ
Алексей Красиков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Красиков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Широков (17-я минута) и Джейк Виртанен (27).

Виртанен забросил шайбу в третьем матче подряд, всего он провел в КХЛ четыре встречи. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

"Спартак" впервые в нынешнем сезоне закончил встречу без пропущенных шайб. Ворота красно-белых защищал Алексей Красиков.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 14 матчей. "Северсталь" с 13 очками после 13 игр располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Спартак" 5 октября примет магнитогорский "Металлург", а "Северсталь" 7 октября на своем льду сыграет с ярославским "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М13110000255-2822
2Йокерит1372200246-3322
3СКА1361210344-2919
4Спартак1462000635-3116
5ЦСКА1344000528-2916
6Динамо Мн12170001436-2715
7Локомотив1360011535-3314
8Северсталь1342010622-2813
9Торпедо1350011634-3812
10Витязь1330113539-4512
11Динамо Р1340011723-3910
12Сочи1421020924-408
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург13111000155-2724
2Салават Юлаев1391000341-2120
3Трактор1361211239-3320
4Ак Барс1461202330-2520
5Автомобилист1340112538-4013
6Авангард1141100533-3012
7Нефтехимик1350001728-3311
8Барыс1322011731-4010
9Сибирь1230003619-289
10Амур1321101824-439
11Куньлунь1330100931-478
12Адмирал1220022622-458

 

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