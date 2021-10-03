"Спартак" всухую обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Широков (17-я минута) и Джейк Виртанен (27).

Виртанен забросил шайбу в третьем матче подряд, всего он провел в КХЛ четыре встречи. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

"Спартак" впервые в нынешнем сезоне закончил встречу без пропущенных шайб. Ворота красно-белых защищал Алексей Красиков.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 14 матчей. "Северсталь" с 13 очками после 13 игр располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Спартак" 5 октября примет магнитогорский "Металлург", а "Северсталь" 7 октября на своем льду сыграет с ярославским "Локомотивом".