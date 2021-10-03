"Спартак" всухую обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Широков (17-я минута) и Джейк Виртанен (27).
Виртанен забросил шайбу в третьем матче подряд, всего он провел в КХЛ четыре встречи. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.
"Спартак" впервые в нынешнем сезоне закончил встречу без пропущенных шайб. Ворота красно-белых защищал Алексей Красиков.
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 14 матчей. "Северсталь" с 13 очками после 13 игр располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Спартак" 5 октября примет магнитогорский "Металлург", а "Северсталь" 7 октября на своем льду сыграет с ярославским "Локомотивом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|55-28
|22
|2
|Йокерит
|13
|7
|2
|2
|0
|0
|2
|46-33
|22
|3
|СКА
|13
|6
|1
|2
|1
|0
|3
|44-29
|19
|4
|Спартак
|14
|6
|2
|0
|0
|0
|6
|35-31
|16
|5
|ЦСКА
|13
|4
|4
|0
|0
|0
|5
|28-29
|16
|6
|Динамо Мн
|121
|7
|0
|0
|0
|1
|4
|36-27
|15
|7
|Локомотив
|13
|6
|0
|0
|1
|1
|5
|35-33
|14
|8
|Северсталь
|13
|4
|2
|0
|1
|0
|6
|22-28
|13
|9
|Торпедо
|13
|5
|0
|0
|1
|1
|6
|34-38
|12
|10
|Витязь
|13
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|39-45
|12
|11
|Динамо Р
|13
|4
|0
|0
|1
|1
|7
|23-39
|10
|12
|Сочи
|14
|2
|1
|0
|2
|0
|9
|24-40
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|13
|11
|1
|0
|0
|0
|1
|55-27
|24
|2
|Салават Юлаев
|13
|9
|1
|0
|0
|0
|3
|41-21
|20
|3
|Трактор
|13
|6
|1
|2
|1
|1
|2
|39-33
|20
|4
|Ак Барс
|14
|6
|1
|2
|0
|2
|3
|30-25
|20
|5
|Автомобилист
|13
|4
|0
|1
|1
|2
|5
|38-40
|13
|6
|Авангард
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|33-30
|12
|7
|Нефтехимик
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|28-33
|11
|8
|Барыс
|13
|2
|2
|0
|1
|1
|7
|31-40
|10
|9
|Сибирь
|12
|3
|0
|0
|0
|3
|6
|19-28
|9
|10
|Амур
|13
|2
|1
|1
|0
|1
|8
|24-43
|9
|11
|Куньлунь
|13
|3
|0
|1
|0
|0
|9
|31-47
|8
|12
|Адмирал
|12
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|22-45
|8