Хет-трик Голдобина помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" в гостях со счетом 4:2 обыграл московское "Динамо" и одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 838 зрителей.

У победителей шайбы забросили Артем Минулин (2-я минута) и Николай Голдобин (28, 43 и 58). Дебютным голом в составе "Динамо" отметился нападающий Роб Клинкхаммер (23), который забросил и вторую шайбу команды (55). Форвард бело-голубых Семен Кошелев провел 300-й матч в КХЛ.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев на 34-й минуте матча нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Он отметился голевой передачей и набрал очки в 13-м матче подряд. В активе форварда 9 шайб и 19 результативных передач, он является лучшим бомбардиром турнира. Шипачев может пропустить следующую встречу регулярного чемпионата с ЦСКА, которая пройдет 6 октября.

На матче отсутствовал главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев, командой руководил Марк Френч. Ранее в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат.

"Металлург", в активе которого 24 очка, располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. "Динамо" с 22 очками лидирует в таблице Западной конференции. В следующем матче "Металлург" 5 октября в гостях сыграет с московским "Спартаком".