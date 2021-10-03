Хет-трик Голдобина помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" в гостях со счетом 4:2 обыграл московское "Динамо" и одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 838 зрителей.
У победителей шайбы забросили Артем Минулин (2-я минута) и Николай Голдобин (28, 43 и 58). Дебютным голом в составе "Динамо" отметился нападающий Роб Клинкхаммер (23), который забросил и вторую шайбу команды (55). Форвард бело-голубых Семен Кошелев провел 300-й матч в КХЛ.
Капитан "Динамо" Вадим Шипачев на 34-й минуте матча нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Он отметился голевой передачей и набрал очки в 13-м матче подряд. В активе форварда 9 шайб и 19 результативных передач, он является лучшим бомбардиром турнира. Шипачев может пропустить следующую встречу регулярного чемпионата с ЦСКА, которая пройдет 6 октября.
На матче отсутствовал главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев, командой руководил Марк Френч. Ранее в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат.
"Металлург", в активе которого 24 очка, располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. "Динамо" с 22 очками лидирует в таблице Западной конференции. В следующем матче "Металлург" 5 октября в гостях сыграет с московским "Спартаком".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|55-28
|22
|2
|Йокерит
|13
|7
|2
|2
|0
|0
|2
|46-33
|22
|3
|СКА
|13
|6
|1
|2
|1
|0
|3
|44-29
|19
|4
|Спартак
|14
|6
|2
|0
|0
|0
|6
|35-31
|16
|5
|ЦСКА
|13
|4
|4
|0
|0
|0
|5
|28-29
|16
|6
|Динамо Мн
|121
|7
|0
|0
|0
|1
|4
|36-27
|15
|7
|Локомотив
|13
|6
|0
|0
|1
|1
|5
|35-33
|14
|8
|Северсталь
|13
|4
|2
|0
|1
|0
|6
|22-28
|13
|9
|Торпедо
|13
|5
|0
|0
|1
|1
|6
|34-38
|12
|10
|Витязь
|13
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|39-45
|12
|11
|Динамо Р
|13
|4
|0
|0
|1
|1
|7
|23-39
|10
|12
|Сочи
|14
|2
|1
|0
|2
|0
|9
|24-40
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|13
|11
|1
|0
|0
|0
|1
|55-27
|24
|2
|Салават Юлаев
|13
|9
|1
|0
|0
|0
|3
|41-21
|20
|3
|Трактор
|13
|6
|1
|2
|1
|1
|2
|39-33
|20
|4
|Ак Барс
|14
|6
|1
|2
|0
|2
|3
|30-25
|20
|5
|Автомобилист
|13
|4
|0
|1
|1
|2
|5
|38-40
|13
|6
|Авангард
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|33-30
|12
|7
|Нефтехимик
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|28-33
|11
|8
|Барыс
|13
|2
|2
|0
|1
|1
|7
|31-40
|10
|9
|Сибирь
|12
|3
|0
|0
|0
|3
|6
|19-28
|9
|10
|Амур
|13
|2
|1
|1
|0
|1
|8
|24-43
|9
|11
|Куньлунь
|13
|3
|0
|1
|0
|0
|9
|31-47
|8
|12
|Адмирал
|12
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|22-45
|8