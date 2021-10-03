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КХЛ

Хет-трик Голдобина помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу магнитогорцев
Игроки "Металлурга" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки "Металлурга"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" в гостях со счетом 4:2 обыграл московское "Динамо" и одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 838 зрителей.

У победителей шайбы забросили Артем Минулин (2-я минута) и Николай Голдобин (28, 43 и 58). Дебютным голом в составе "Динамо" отметился нападающий Роб Клинкхаммер (23), который забросил и вторую шайбу команды (55). Форвард бело-голубых Семен Кошелев провел 300-й матч в КХЛ.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев на 34-й минуте матча нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Он отметился голевой передачей и набрал очки в 13-м матче подряд. В активе форварда 9 шайб и 19 результативных передач, он является лучшим бомбардиром турнира. Шипачев может пропустить следующую встречу регулярного чемпионата с ЦСКА, которая пройдет 6 октября.

На матче отсутствовал главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев, командой руководил Марк Френч. Ранее в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат.

"Металлург", в активе которого 24 очка, располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. "Динамо" с 22 очками лидирует в таблице Западной конференции. В следующем матче "Металлург" 5 октября в гостях сыграет с московским "Спартаком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М13110000255-2822
2Йокерит1372200246-3322
3СКА1361210344-2919
4Спартак1462000635-3116
5ЦСКА1344000528-2916
6Динамо Мн12170001436-2715
7Локомотив1360011535-3314
8Северсталь1342010622-2813
9Торпедо1350011634-3812
10Витязь1330113539-4512
11Динамо Р1340011723-3910
12Сочи1421020924-408
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург13111000155-2724
2Салават Юлаев1391000341-2120
3Трактор1361211239-3320
4Ак Барс1461202330-2520
5Автомобилист1340112538-4013
6Авангард1141100533-3012
7Нефтехимик1350001728-3311
8Барыс1322011731-4010
9Сибирь1230003619-289
10Амур1321101824-439
11Куньлунь1330100931-478
12Адмирал1220022622-458

 

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